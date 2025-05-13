Госзаказчики Татарстана с начала года сэкономили 2 млрд руб. при заключении контрактов, что составляет 2,16% от общей суммы покупок. Об этом сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госзаказчики Татарстана с начала года сэкономили 2 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Госзаказчики Татарстана с начала года сэкономили 2 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам главы Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам Марата Зиатдинова, достигнутая экономия подтверждает эффективность работы системы госзакупок и важность соблюдения законодательства для оптимизации расходов бюджета.

За отчетный период было заключено 25 583 контракта на сумму 107,87 млрд руб. Из них региональные заказчики сэкономили 1,28 млрд руб., а муниципальные — 0,73 млрд руб.

Наиболее крупным контрактом стал проект строительства первого участка второй линии казанского метро от станции «Фучика» до станции «Сахарова». Стоимость контракта составила около 1,92 млрд руб., срок завершения работ — 16 января 2026 года.

Артём Дергунов