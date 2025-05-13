С 13 мая в Казани изменилась схема движения автобусов № 22, 30, 54, 71, 89 и 90 в связи с земляными работами на улице Достоевского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани изменили маршруты шести автобусов из-за ремонта на Достоевского

Фото: Пресс-служба мэрии Казани В Казани изменили маршруты шести автобусов из-за ремонта на Достоевского

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Так, автобус № 54 временно не будет заезжать на Чеховский рынок. Изменения уже вступили в силу. Срок завершения работ пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что с 15 мая в Московском районе Казани временно ограничат движение транспорта по ряду улиц из-за ремонта дорог.

Анар Зейналов