Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, предложенный Госсоветом Татарстана, о возможности арестовать имущество уехавших россиян, совершивших административные нарушения за границей. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Госдуме приняли законопроект Госсовета Татарстана об аресте имущества уехавших россиян

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ В Госдуме приняли законопроект Госсовета Татарстана об аресте имущества уехавших россиян

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания 13 мая поблагодарил депутатов из Татарстана за разработку инициативы, которая направлена на защиту страны.

«Находясь за пределами России, те, кто совершает любые действия, направленные против нашей страны, ее суверенитета и безопасности, должны отвечать по законам Российской Федерации», — отметил он.

Инициатором законопроекта выступил Госсовет Татарстана и депутат Госдумы от республики Айрат Фаррахов. Поправки предложено внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях .

Инициативу ранее поддержал Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Дарья Сайфиева