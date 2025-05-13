В Чувашии направили в суд дело о нетрезвом авиапассажире, ударившем полицейских

В Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего москвича, обвиняемого в применении насилия и публичном оскорблении сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в марте в аэропорту города Чебоксары. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был отстранен от полета по маршруту Чебоксары — Москва. При задержании за нарушение общественного порядка он оказал активное сопротивление полицейским. Обвиняемый не только оскорбил полицейских, но и применил к ним физическую силу, нанося удары руками и ногами.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 318 и ст. 319 УК РФ (применение насилия и публичное оскорбление, совершенные в отношении представителя власти).

Артём Дергунов