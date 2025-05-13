В Казани на 9% вырос интерес к долгосрочной аренде жилья
В Казани в апреле на 9% вырос интерес жителей к долгосрочной аренде жилья, сообщает «Авито Недвижимость».
В Казани на 9% вырос интерес к долгосрочной аренде жилья
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
В городе отмечен повышенный спрос на студии (+24%), однокомнатные (+6%) и трехкомнатные квартиры (+5%).
По данным исследования платформы, предложение жилья в Казани за год увеличилось на 62%. Особенно заметный рост наблюдается в сегменте студий (+88%), однокомнатных (+63%), двухкомнатных (+53%) и трехкомнатных квартир (+62%).
Стоимость аренды квартиры в городе за последние полгода снизилась на 17%.
На апрель средняя стоимость долгосрочной аренды в городе составила 33 тыс. руб. в месяц.
Спрос на долгосрочную аренду жилья в России за год увеличился на 9%. Выросла популярность трехкомнатных квартир (+13%), студий (+9%) и двухкомнатных квартир (+8%).