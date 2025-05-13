В Казани в апреле на 9% вырос интерес жителей к долгосрочной аренде жилья, сообщает «Авито Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани на 9% вырос интерес к долгосрочной аренде жилья

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Казани на 9% вырос интерес к долгосрочной аренде жилья

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В городе отмечен повышенный спрос на студии (+24%), однокомнатные (+6%) и трехкомнатные квартиры (+5%).

По данным исследования платформы, предложение жилья в Казани за год увеличилось на 62%. Особенно заметный рост наблюдается в сегменте студий (+88%), однокомнатных (+63%), двухкомнатных (+53%) и трехкомнатных квартир (+62%).

Стоимость аренды квартиры в городе за последние полгода снизилась на 17%.

На апрель средняя стоимость долгосрочной аренды в городе составила 33 тыс. руб. в месяц.

Спрос на долгосрочную аренду жилья в России за год увеличился на 9%. Выросла популярность трехкомнатных квартир (+13%), студий (+9%) и двухкомнатных квартир (+8%).

Артём Дергунов