К «Компьюлинк инфраструктура ТО» подан иск о банкротстве из-за долга в 503 млн

В арбитражный суд Тамбовской области поступил иск ООО «УК Компьюлинк Инфраструктура» о признании банкротом ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО». Материнская компания хочет взыскать с дочерней структуры 503,5 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

«Компьюлинк инфраструктура ТО» выступала участником заключенного в 2017 году концессионного соглашения в сфере теплоснабжения в тамбовском поселке Строитель. Компания должна была построить две газовые котельные и модернизировать старую, но работы на 151 млн руб. так и не были выполнены.

Договор был расторгнут. При этом арбитражный суд Тамбовской области принял решение удовлетворить исковые требования ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» и взыскать 133,2 млн руб. с городской администрации из-за досрочного прекращения обязательств. Мэрия обжаловала этот вердикт.

В том же 2017 году компания и власти тамбовского Котовска заключили концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию шести котельных. Проект оценивался в 500 млн руб., из них концессионер вложил 200 млн, остальное предоставил федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ.

«Компьюлинк» потребовал расторжения концессии и компенсации выпавших доходов из-за неверного расчета по выпуску энергии, но суд отказал компании во взыскании 438 млн руб.

В сентябре 2023 года до суда дошло уголовное дело о хищении топ-менеджерами «Компьюлинка» Олегом Поповым и Юрием Данилюком, их партнером Юрием Чернышовым и бывшим тамбовским вице-губернатором Игорем Кулаковым 119 млн руб. при реализации котовского проекта. В прошлом году Юрий Чернышов скончался, а Юрий Данилюк и Игорь Кулаков подписали контракты на участие в спецоперации. Дело Олега Попова было передано из Тамбова в Москву и с ноября 2024 года находится на рассмотрении в Лефортовском райсуде.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» зарегистрировано в Котовске Тамбовской области в январе 2017 года для производства, передачи и распределения пара и горячей воды, а также кондиционирования воздуха. Уставный капитал — 3 млн руб. Учредитель — столичное ООО «УК Компьюлинк инфраструктура» Юрия Данилюка. В 2024 году выручка составила 314 млн руб., чистый убыток — 93 млн. Гендиректор — Кристина Еременко.

Подробнее о неудачных концессиях — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь