Мэрия Тамбова обжаловала взыскание 133,2 млн в пользу «Компьюлинка»

Администрация Тамбова подала жалобу на решение регионального арбитража удовлетворить требования бывшего концессионера в сфере теплоснабжения ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО». Это следует из материалов суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В начале апреля арбитражный суд Тамбовской области принял решение удовлетворить исковые требования ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» и взыскать 133,2 млн руб. с администрации города в связи с досрочным расторжением концессионного соглашения в сфере теплоснабжения в поселке Строитель. Это следует из материалов дела. Изначально истец пытался получить через суд большую сумму — 285,2 млн руб., однако в процессе размер исковых требований был снижен самим «Компьюлинком».

Договор концессии, заключенный в 2017 году на 25 лет между Цнинским сельсоветом и ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО», предусматривал строительство и реконструкцию инфраструктуры на 350 млн руб. Позже Цнинский сельсовет и еще два были присоединены к Тамбову, и мэрия стала правопреемником договоров. Компания должна была построить две газовые котельные и модернизировать старую, но работы на 151 млн руб. так и не были выполнены.

Согласно документам, суд руководствовался тем, что вне зависимости от стадии исполнения обязательств, а также от оснований досрочного прекращения договора концессионер все равно имел право потребовать возмещения расходов.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье» «К "Компьюлинку" потеплели»

Анна Швечикова