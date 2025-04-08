К «Компьюлинку» потеплели

Арбитражный суд Тамбовской области решил взыскать с мэрии Тамбова в пользу группы компаний «Компьюлинк» 133,2 млн руб. компенсации расходов в связи с досрочным расторжением концессионного соглашения по строительству и модернизации объектов теплоснабжения. Ранее по похожему делу о расторжении концессии в Котовске суд отказал компании во взыскании 438 млн руб. Юристы отмечают, что решение было принято в пользу истца в связи с отсутствием представленных доказательств о нарушениях в действиях компании.

Ранее в похожем деле о растожении концессии и взыскании 438 млн руб. с администрации Котовска суд «Компьюлинку» отказал

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Арбитражный суд Тамбовской области принял решение удовлетворить исковые требования ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» и взыскать 133,2 млн руб. с администрации Тамбова в связи с досрочным расторжением концессионного соглашения в сфере теплоснабжения в поселке Строитель. Это следует из материалов дела. Изначально истец пытался получить через суд большую сумму — 285,2 млн руб., однако в процессе размер исковых требований был снижен самим «Компьюлинком». В администрации Тамбова подчеркнули, что рассматривают вопрос об обжаловании решения суда. В «Компьюлинке» отказались от комментариев.

Дело было инициировано в связи с досрочным расторжением концессии, которая была заключена в 2017 году на 25 лет между Цнинским сельсоветом Тамбовского района и компанией на строительство и реконструкцию инфраструктуры в поселке Строитель и селе Бокино на общую сумму 350 млн руб. Этот сельсовет и еще два позже были присоединены к Тамбову, мэрия стала правопреемником по всем ранее заключенным договорам. По проекту «Компьюлинк» должен был построить две газовые блочно-модульные котельные мощностью 27 МВт и 3 МВт, модернизировать старую (39,1 МВт) и создать 2,6 км сетей. В управление компания получила две котельные, два теплопункта и 18,2 км сетей.

Однако по заявлению властей работы на общую сумму 151 млн руб. так и не были выполнены — к реконструкции котельной №1 в Северном микрорайоне и 2,4 км теплосетей компания так и не приступила, хотя должна была завершить проект еще в 2019 году.

Знакомый с ситуацией депутат гордумы Тамбова от КПРФ Артем Александров отметил, что компания решила возместить траты несмотря на то, что работы в рамках концессионного соглашения не были выполнены. «На момент расторжения концессионные условия в срок не были выполнены, есть вопросы касательно качества реализации работ в поселке. Сейчас город изыскивает возможности привлечения в том числе бюджетных средств для решения задач по улучшению обеспечения теплоснабжения»,— пояснил господин Александров.

Однако суд, согласно документам, руководствовался тем, что вне зависимости от стадии исполнения обязательств, а также от оснований досрочного прекращения договора концессионер все равно имел право потребовать возмещения расходов. В связи с тем что между сторонами возникли разногласия касательно размера понесенных «Компьюлинком» расходов, судом была назначена экспертиза. Ее провело АО «Экспертная группа „Кутри“».

По данным Kartoteka.ru, ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» зарегистрировано в Котовске Тамбовской области в январе 2017 года для производства, передачи и распределения пара и горячей воды, а также кондиционирования воздуха. Уставный капитал — 3 млн руб. Учредитель — столичное ООО «УК Компьюлинк инфраструктура» Юрия Данилюка. В 2023 году выручка составила 416,9 млн руб., чистый убыток — 24,8 млн. Годом ранее показатели равнялись 396,3 и 28,3 млн соответственно. Гендиректор — Кристина Еременко.

Отметим, ранее суд в двух инстанциях отказал «Компьюлинку» во взыскании 438 млн руб. с администрации Котовска по делу о расторжении концессии на строительство котельных.

Проект оценивался в 500 млн руб., из них концессионер вложил 200 млн, остальное предоставил федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ. «Компьюлинк» потребовал расторжения концессии и компенсации выпавших доходов из-за неверного расчета по выпуску энергии. Но суд отметил, что компания завысила стоимость строительства, а регион учитывал выпадающие доходы. Также при расчете компенсации компания включила сумму процентов по займам, несмотря на то что в утвержденных тарифах на тепловую энергию не учитываются ее инвестиционные займы и затраты на их обслуживание. Кроме того, мэрия Котовска актуализировала схему теплоснабжения, поддержав действия «Компьюлинка» по изменению концессии. Однако, отметили в суде, компания не подготовила и не направила для согласования проект соглашения.

В сентябре 2023 года до суда дошло уголовное дело о хищении топ-менеджерами «Компьюлинка» Олегом Поповым и Юрием Данилюком, их партнером Юрием Чернышовым и бывшим тамбовским вице-губернатором Игорем Кулаковым 119 млн руб. при реализации котовского проекта. В прошлом году Юрий Чернышов скончался, а Юрий Данилюк и Игорь Кулаков подписали контракты на участие в спецоперации. Дело Олега Попова было передано из Тамбова в Москву и с ноября 2024 года находится на рассмотрении в Лефортовском райсуде.

Партнер адвокатского бюро «Астериск» Федор Закабуня отмечает, что на решения судов во многом повлияли дополнительные обстоятельства. «В ранее рассмотренном деле о концессии в Котовске был установлен факт завышения стоимости строительства, нарушения методики расчета возмещения расходов концессионера и другие обстоятельства, которые повлияли на решение суда. В деле против администрации Тамбова не были установлены подобные обстоятельства, а решение о досрочном расторжении концессии освободило суд от необходимости установления обстоятельств, являющихся основанием для расторжения концессии в судебном порядке»,— отметил господин Закабуня.

На важность проведения экспертизы в рамках дела указал партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Евгений Борзилло, отметив, что судебные акты, основанные на корректно проведенной экспертизе, являются процессуально выверенными, а потому при последующей проверке, как правило, вызывают мало сомнений с точки зрения законности.

Его коллега, старший юрист практики ГЧП и концессии «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Артем Свистунов, впрочем, отметил, что гипотетически повторная экспертиза могла бы повлиять в дальнейшем на решение суда вышестоящей инстанции в случае обжалования: «Сумма возмещения может быть уменьшена в случае проведения повторной экспертизы и установления, что часть расходов не является экономически обоснованной».

Ульяна Ларионова