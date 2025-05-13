Главные новости к утру 13 мая

Евросоюз готов дождаться возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина 15 мая в Турции, прежде чем подталкивать США к объявлению новых санкций против Москвы.

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные разговоры с министрами иностранных дел стран Европы. Представители государств обсудили пути к прекращению конфликта на Украине. Уточняется, что Марко Рубио поговорил с министрами иностранных дел Франции, Германии, Польши, Великобритании, Украины и верховным представителем ЕС Каей Каллас.

Ливийский телеканал Al Wasat сообщил об убийстве главы Аппарата поддержки стабильности Ливии (SSA) при президентском совете Ливии в штабе 444-й бригады военного округа Триполи Абделя Гани аль-Кикли. Сообщается, что после этого в ряде районов столицы Ливии началась стрельба. В ходе военной операции минимум шесть человек были ранены.

Крупнейший производитель пива AB InBev Efes начнет выпуск холодного чая Zeno. За счет безалкогольной продукции пивовары пытаются диверсифицировать основной бизнес, где сейчас наблюдается стагнация.

В непростое время для российского авторынка — высоких кредитных ставок и, как следствие, снижения спроса и затоваренности — «АГР Холдинг» загружает свою площадку в Калуге новым автомобильным брендом Tenet. Партнером стала китайская государственная компания Defetoo. О количестве моделей, встающих на конвейер, ценовом позиционировании, конкурентах бренда и перспективах рынка легковых машин «Ъ» рассказал гендиректор «АГР Холдинга» Алексей Калицев.

Один из крупных российских разработчиков систем управления базами данных Postgres Professional вложит в ближайшие три года 1,5 млрд руб. в создание программно-аппаратного комплекса для работы с большими данными. Таким образом компания рассчитывает выйти на новый рынок и к 2030 году занять на нем до 50%.

Крупнейший оператор майнинговой деятельности в РФ BitRiver вступил в конфликт с бывшим партнером — En+. Суд первой инстанции по иску структуры En+ взыскал с BitRiver более 950 млн руб., наложив обеспечительные меры.

«Полипластик» продолжает наращивать активы в сегменте снабжения для строительства и ЖКХ, получив 49% в «РусИнжГидро», выпускающем оборудование для водоснабжения и канализации. По расчетам «Полипластика», сделка позволит расширить портфель заказов и выйти на новые рынки.

Высокий интерес к спорту и рост потребительской уверенности способствуют развитию фитнес-отрасли. Число зарегистрированных в России профильных компаний за год выросло на 12,3%, а темпы выхода новых объектов ускорились.

В Бурятии в связи с лесными пожарами с 13 мая объявили режим ЧС. C начала пожароопасного сезона в регионе было зарегистрировано 174 лесных пожара, более 90% возгораний возникло из-за неосторожного обращения с огнем. Все действующие на сегодняшний день пожары возникли по вине человека.