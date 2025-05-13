Пивовары не жалеют заварки

Крупнейший производитель пива AB InBev Efes начнет выпуск холодного чая Zeno. За счет безалкогольной продукции пивовары пытаются диверсифицировать основной бизнес, где сейчас наблюдается стагнация. В то же время продажи прохладительных напитков растут, хотя в этом сегменте уже формируется серьезная конкуренция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Бровко, Коммерсантъ Фото: Сергей Бровко, Коммерсантъ

AB InBev Efes начала производство холодного чая с витаминами Zeno, рассказали “Ъ” в компании. Продукция, представленная двумя вкусами (зеленый чай и черный чай с лимоном), уже выпускается на заводах в Омске и Иваново, отмечают там. Выход в данный сегмент связан с растущим спросом потребителей на безалкогольные напитки и холодный чай, поясняет гендиректор AB InBev Efes Николай Тюрников. По данным компании, за последние три года продажи в российской рознице безалкогольных напитков, в том числе холодного чая, выросли на 23%, а количество покупателей составило 6,5 млн человек.

AB InBev Efes — крупнейшая в России пивоваренная компания, образована в 2018 году в результате слияния российских активов бельгийской AB InBev и турецкой Anadolu Efes. В декабре 2024 года президент РФ Владимир Путин передал бизнес во временное управление ГК «Вместе». Компании принадлежат 11 заводов в стране, где разливается пиво под брендами Bud, Spaten, Velkopopovicky Kozel, «Старый мельник из бочонка», «Клинское», энергетик Volt, а также лимонад «Натахтари».

По данным аналитической компании «Нильсен», по итогу 2024 года AB InBev Efes увеличила свою долю на российском рынке на 1,7 процентного пункта, до 29,5%, сохранив за собой первое место среди всех пивоваров страны. По данным СПАРК, выручка AB InBev Efes в 2024 году увеличилась на 30,02%, до 141,24 млрд руб. Чистая прибыль сократилась на 14,6%, до 14,27 млрд руб.

Гендиректор ассоциации «Союзнапитки» Алла Андреева говорит, что среди безалкогольных напитков категория чая является одной из самых перспективных для производителей. По ее мнению, это связано с его традиционной популярностью и сформировавшейся культурой потребления чая в России. В связи с этим госпожа Андреева ожидает, что крупные производители продолжат выводить новые бренды в этом сегменте.

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По данным «Нильсен», натуральные продажи холодного чая за 12 месяцев по март 2025 года выросли на 7%, денежные — на 23,2%. Среди самых быстрорастущих категорий в сегменте безалкогольных напитков аналитики выделяют охлажденные фруктовые соки (рост натуральных продаж на 14,6% год к году), энергетические и спортивные напитки (увеличение на 14,2%), взрослые пюре и смузи (прибавили 11,8%).

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Прохладительные напитки являются достаточно маржинальными для производителей, указывает исполнительный директор ассоциации «Русбренд» (объединяет крупных производителей товаров повседневного спроса) Алексей Поповичев. Тем не менее из-за высокой конкуренции в этом сегменте для наращивания значительной доли производителю придется вкладываться в дорогостоящую маркетинговую компанию, считает он. По словам директора производителя напитков «Аква-Вайт» Алексея Воинова, AB InBev Efes имеет достаточное преимущество при выводе новой продукции даже не в своей основной категории благодаря уже налаженным связям с торговыми сетями, дистрибуторами и заведениями общепита.

Совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский не исключает, что крупные пивоваренные компании диверсифицируют основной бизнес из-за стагнации российского рынка пива. По данным Росалкогольтабакконтроля, продажа пива и пивных напитков в первом квартале 2025 года суммарно снизилась на 11,3%, до 157,9 млн декалитров. При этом для розлива прохладительных напитков не требуется дополнительного оборудования, ее можно очень быстро перестроить с розлива пива, поясняет господин Хавский. Поэтому многие крупные пивовары дополняют свои портфели безалкогольными напитками, заключает эксперт.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова