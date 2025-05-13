Bloomberg: ЕС ждет переговоров по Украине 15 мая перед просьбой о санкциях против РФ

Евросоюз готов дождаться возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина 15 мая в Турции, прежде чем подталкивать США к объявлению новых санкций против Москвы Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников издания, американская сторона хотела предоставить возможность для переговоров между Россией и Украиной в четверг, прежде чем усилить давление на Владимира Путина.

Источники добавили, что если Владимир Путин откажется от встречи с Владимиром Зеленским или Россия не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня в четверг, то ЕС призовет президента Дональда Трампа выполнить свою угрозу ввести санкции против Москвы.

Президент России предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к прямым переговорам. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти готовы к организации переговоров, и призвал не упустить возможность урегулировать конфликт.

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