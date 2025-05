Разработчик набирает аппаратный вес

Один из крупных российских разработчиков систем управления базами данных Postgres Professional вложит в ближайшие три года 1,5 млрд руб. в создание программно-аппаратного комплекса для работы с большими данными. Таким образом компания рассчитывает выйти на новый рынок и к 2030 году занять на нем до 50%.

Компания—разработчик корпоративного программного обеспечения (ПО) Postgres Professional инвестирует 1,5 млрд руб. в производство машины баз данных Postgres Pro Machine. Об этом “Ъ” рассказали в компании. Инвестиции рассчитаны на три года и не учитывают вложения в проект со стороны партнера, выступающего поставщиком «железа», Delta Computers. Так Postgres Professional планирует в 2025 году выйти на рынок программно-аппаратных комплексов (ПАК), а среди потенциальных заказчиков называет органы власти, банки и нефтегазовый сектор.

«Сейчас заказчики закупают несколько десятков машин баз данных в год, к 2030 году спрос вырастет в три раза, до 100 единиц в год. В случае сохранения текущих темпов роста рынка планируем к этому времени занять около 50% рынка машин баз данных»,— рассказали в компании.

Postgres Professional (ООО «Постгрес Профессиональный») — разработчик систем управления базами данных (СУБД) Postgres Pro и других цифровых решений, используемых в крупных компаниях. Выручка ООО в 2024 году составила до 9,3 млрд руб., чистая прибыль — 7,72 млрд руб. В прошлом году компания заключила партнерство с АО «Флант» и сообщила об инвестиции в размере 3 млрд руб. в их решения Deckhouse (см. “Ъ” от 14 октября 2024 года).

Машина баз данных представляет собой ПАК, популярным западным решением в данном классе является Oracle Exadata, в России — «Скала^р».

Участники рынка считают инвестиции Postgres Professional и партнерство такого вендора с поставщиком электроники отраслевым трендом. «Инвестиции в специализированную инфраструктуру для работы с большими данными — это закономерный шаг на фоне роста требований к производительности и масштабируемости»,— говорит директор по исследованиям и разработкам OpenYard Игорь Лопатин. Вендоры СУБД все чаще стремятся контролировать не только софт, но и аппаратную платформу, на которой он развернут, объясняет он.

Многие вендоры—разработчики баз данных прошли этим путем, хотя и не у всех это получалось, соглашается замдиректора департамента корпоративных систем ЛАНИТ Александр Орловский. Компания Teradata ранее собирала собственный аппаратный кластер под свою СУБД, однако впоследствии с развитием аппаратной части отказалась от собственных решений. Другой пример — Oracle, ПАК Exadata, успешное решение. Третий — Microsoft, их попытки сделать ПАК не привели к промышленному решению, но в целом компании двигаются в данном направлении, а «подготовка такого ПАКа поможет вендору в дальнейшем развитии продукта».

В России тренд наблюдается с 2023 года, отмечают в «Тантор Лабс» (входит в ГК «Астра»). Сама компания уже более двух лет разрабатывает свою собственную машину Tantor XData и выделила ее в отдельную компанию. По словам гендиректора компании Вадима Яценко, инвестиции в направление уже составили 1 млрд руб. (как в аппаратную часть — закупка оборудования для демостендов и программы try and by, так и в создание собственной производственной площадки).

Тренд закономерен и сохранится в ближайшие несколько лет, считает директор технологической практики «ТеДо» Юрий Швыдченко: «Высокая потребность крупных компаний в импортозамещении высокопроизводительных систем, работающих с большими объемами данных, создает интерес для отечественных производителей и разработчиков по выходу на этот рынок. Однако одна из основных проблем в импортозамещении и локализации СУБД — это масштабируемость и производительность решений». На данный момент отечественные продукты уступают по этим параметрам топовым западным решениям, добавляет эксперт. Также на российском рынке практически отсутствуют локальные продукты, аналогичные Teradata и Oracle Exadatа.

