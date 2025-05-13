Рубио обсудил пути решения конфликта на Украине с главами МИД стран Европы

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные разговоры с министрами иностранных дел стран Европы. Представители государств обсудили пути к прекращению конфликта на Украине. Об этом говорится на сайте Госдепартамента США.

Уточняется, что Марко Рубио поговорил с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро, министром иностранных дел Германии Йоханом Вадефулом, министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, министром иностранных дел Украины Андреем Сибихой и верховным представителем Европейского союза Кайей Каллас.

В субботу, 10 мая, лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании во время визита в Киев призвали Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня без предварительных условий. В ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин выдвинул встречное предложение: возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Подробнее о попытках сторон выйти на прямые переговоры по Украине — в материале «Ъ».