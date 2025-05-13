Генсек Гуттериш призвал к «болезненным» реформам для сокращения расходов ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил за широкомасштабную «болезненную» реструктуризацию в работе организации. Она включает в себя объединение департаментов и сокращение персонала. Об этом сообщается на сайте ООН.

«Нашей общей целью всегда было повысить эффективность нашей организации, упростить процедуры, устранить дублирование и повысить прозрачность и подотчетность»,— сказал господин Гутерриш в понедельник на брифинге в Нью-Йорке.

Предложенная реструктуризация предполагает объединение Департамента по политическим вопросам и миростроительству (DPPA) с Департаментом операций по поддержанию мира (DPO). Генсек также упомянул возможность переноса ряда должностей из Нью-Йорка и Женевы в менее дорогостоящие города. Решения об этих изменениях будут принимать государства-члены.

По словам Антониу Гутерриша, внутренняя нагрузка привела к тому, что ресурсы системы ООН «достигли предела разумного». «Складывается впечатление, что мы позволили формализму и количеству докладов и совещаний стать самоцелью. Мерилом успеха является не объем отчетов, которые мы готовим, и не количество совещаний, которые мы проводим»,— сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп в 2026 году предложил приостановить большую часть взносов в структуры ООН, включая ВОЗ и ЮНЕСКО. Сокращение финансирования со стороны Штатов также является одной из причин реструктуризации организации.

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