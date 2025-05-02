Трамп предложил приостановить большую часть взносов в структуры ООН

Президент США Дональд Трамп в 2026 году предлагает приостановить большую часть взносов в структуры ООН, включая ВОЗ и ЮНЕСКО. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

«Бюджет не предусматривает финансирования неэффективных миротворческих миссий ООН и других организаций из-за недавних провалов и высокой стоимости участия»,— указывается в документе. Речь идет о большинстве обязательных и всех добровольных взносах в ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ.

В пояснительной записке сказано, что США ранее вносили непропорционально большой вклад в международные миротворческие операции, однако теперь это не соответствует интересам страны. Общая сумма сокращения расходов бюджета составит $1,614 млрд.

В феврале Дональд Трамп подписал указ о переоценке участия США в структурах ООН. Также он подписал указ о полном прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) и выходе Штатов из этой организации и Совета ООН по правам человека. По словам господина Трампа, эти организации распространяют антиамериканские настроения и «предвзятое отношение к Израилю».

Подробнее — в материале «Дональд Трамп урезает ООН».

Екатерина Отрашкевич