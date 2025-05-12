Было «Покровское», а стало прокурорское

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура России закончила процесс обращения в доход государства активов Андрея Коровайко — основателя концерна «Покровский», одного из крупных агропромышленных холдингов России. По данным надзора, в основу бизнеса господина Коровайко, который сейчас находится в международном розыске, легли коррупционные доходы, полученные им во время работы в аппарате полпреда президента в Южном федеральном округе. У ответчика и его партнеров конфискованы земли, производственные предприятия и другое имущество, оцениваемое в сотни миллиардов рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пока Андрей Коровайко находится в розыске, его активы конфисковали

Фото: ГК «Концерн «Покровский«» Пока Андрей Коровайко находится в розыске, его активы конфисковали

Фото: ГК «Концерн «Покровский«»

Каневский райсуд Краснодарского края 12 мая удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуроры к Андрею Коровайко и подконтрольным ему лицам. По данным “Ъ”, в силу состоявшегося решения в казну изъято 372 объекта недвижимости, расположенных в Краснодарском и Алтайском краях, а также в Ростовской области.

Среди них земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 6,7 тыс. га кадастровой стоимостью более 1,2 млрд руб.

Кроме того, в доход государства обращены здания и помещения коммерческого и жилого назначения площадью 98 тыс. кв. м, оцениваемые в 400 млн руб.

Таким образом, завершено изъятие недвижимости у господина Коровайко и его партнеров, полученной в результате совершения коррупционного правонарушения.

Ранее, в 2023 году, как сообщал “Ъ”, Лабинский райсуд Краснодарского края, удовлетворив заявление Генпрокуратуры, изъял у бенефициаров «Покровского» (выручка за год превышает 38 млрд руб., а чистая прибыль — 14 млрд руб.) во главе с господином Коровайко и его ближайшим партнером Аркадием Чебановым 88 предприятий. 48 из них занимаются сельскохозяйственным производством и оцениваются в 192 млрд руб., имеют 240 тыс. га плодородных земель в Краснодарском крае и Ростовской области (кадастровая стоимость 96 млрд руб.). Кроме того, государству отошли три сахарных завода, три мясокомбината и даже расположенный в Ставропольском крае завод ВЭЛАН (3 млрд руб.) — изготовитель уникального взрывозащищенного электрооборудования с производственными площадями более 130 тыс. кв. м.

Затем, в прошлом году, к ним же был удовлетворен еще один иск надзора — о конфискации 22 компаний и 15 тыс. га земли стоимостью 9 млрд руб. Кроме того, в федеральную собственность было обращено ООО «Завод Горэлтех» (Санкт-Петербург), также являющееся производителем взрывозащищенного оборудования с производственными площадями 30 тыс. кв. м. Продукция общества поставляется за рубеж. Его активы насчитывают 2,8 млрд руб., ежегодная выручка — 3,2 млрд руб., а валовая прибыль — 1,7 млрд.

В основу исков легло правонарушение, совершенное господином Коровайко. В период с 2001 по 2002 год он являлся федеральным инспектором аппарата полпреда президента в Южном федеральном округе Виктора Казанцева, а в 2002–2004 годах занимал должность главного советника управления по работе с органами власти субъектов и органами местного самоуправления в аппарате того же полпреда.

В соответствии с должностями ответчик не должен был заниматься бизнесом, а тем более оказывать любое содействие физическим и юридическим лицам с использованием своего служебного положения в осуществлении предпринимательской деятельности за вознаграждение. Вместо этого, установила Генпрокуратура, а затем и суды, курируя региональные и муниципальные органы власти, господин Коровайко использовал контроль над ними «для завладения земельным фондом сельскохозяйственного и аграрного назначения Ростовской области и Краснодарского края». Содействие в противоправной деятельности ему оказывал Аркадий Чебанов.

Полученные земли господин Коровайко перерегистрировал на подконтрольные себе и господину Чебанову агрохолдинги «Каневской», «Ейский» и «Лабинский».

Доходы от деятельности они вкладывали в приобретение новых бизнес-проектов, которые «в целях конспирации и сокрытия от органов контроля» регистрировали на аффилированных с ними физических и юридических лиц. Таким образом они приумножали, капитализировали и легализовывали изначально полученные коррупционным способом активы, считают в Генпрокуратуре.

Обжалуя решения краснодарских судов, представители ответчиков обращались в Конституционный и Верховные суды России, но дела проиграли. Последнее определение ВС вынес 5 мая этого года. Адвокаты указывали, что главный ответчик отчитывался о своих доходах во время госслужбы и коррупционных активов не имел, а бизнесом, причем легально, занялся, уже перестав быть чиновником. Этот довод, как и о якобы упущенном надзором сроке исковой давности, высшей судебной инстанцией был отклонен.

Следует отметить, что после национализации управлять активами холдинга стала компания «Агрокомплекс Лабинский». В конце 2024 года ее приобрела группа ВТБ.

Что касается Андрея Коровайко, то сейчас он проживает за границей, а в России разыскивается по обвинению в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ). По версии следствия, господин Коровайко и Аркадий Чебанов пытались захватить активы ООО «Агрокомплекс "Кущевский"». В рамках этого дела к 14-летнему сроку был приговорен сын господина Чебанова Олег Чебанов.

Николай Сергеев, Мария Локотецкая