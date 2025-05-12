Главные новости за 12 мая. Новороссийск

После массированной атаки беспилотников в Новороссийске увеличили выплаты пострадавшим в результате ЧС.

Аренда посуточного жилья в Новороссийске подорожала на 11%.

В Анапе зафиксировали снижение бронирований на уровне 60%.

В Новороссийске ночью обработают парки и скверы от вредных насекомых.

В Анапе водолазы собрали 71 мешок мазута за сутки.

В Новороссийске не выдали ни одного разрешения на строительство в 2025 году.

Кредиторы добавили требований Новороссийской типографии.

В Новороссийске установят видеокамеры в магазинах из-за сбыта фальшивых купюр.

В Анапе задержали туриста с татуировками с запрещенной символикой

Главный тренер «Черноморца» заявил о готовности клуба к выходу в Российскую Премьер-Лигу.