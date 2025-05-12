Кредиторы добавили требований Новороссийской типографии

Арбитражный суд Краснодарского края включил в реестр требований кредиторов в рамках дела о банкротстве ООО «Новороссийская типография» новые данные о задолженности. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заявление о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности поступило в суд от Инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) России по Новороссийску. Общая сумма задолженности во второй и третьей очереди реестра составила 138,3 тыс. руб.

«В соответствии с частью 1 статьи 71 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения»,— говорится в определении суда.

Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Новороссийская типография» сроком на шесть месяцев в феврале 2025 года. С соответствующим иском обратилось ООО «Нисса Центрум».

Согласно материалам дела, требования истца составляют 44 033 долларов США (4,4 млн руб. по курсу Центробанка на 4 февраля 2025 года). Задолженность возникла по договору обслуживания оборудования от 7 сентября 2017 года.

Временным управляющим назначена Елена Боклаг. Рассмотрение результатов процедуры наблюдения назначено на 16 июля 2025 года.

По данным системы «СПАРК Интерфакс», ООО «Новороссийская типография» учреждено в Новороссийске в 2010 году. Бенефициаром является Вячеслав Шевченко. Отчет о финансовых результатах за последние три года в системе отсутствует.

«Нисса» — группа фирм, осуществляющих разработку решений и поставку в Россию и страны СНГ типовых и специализированных комплексов полиграфического оборудования. ООО «Нисса Центрум» зарегистрировано в 1999 году в Москве. Чистая прибыль компании по итогам 2023 года составила 241 млн руб.

Алена Воробьева