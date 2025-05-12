Главный тренер «Черноморца» заявил о готовности клуба к выходу в РПЛ

Менеджер новороссийского «Черноморца» Олег Василенко заявил, что его команда готова к выходу в Российскую Премьер-Лигу. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В случае повышения «Черноморец» может столкнуться с проблемами лицензирования из-за несоответствия стадиона «Центральный» в Новороссийске необходимым стандартам.

«"Насколько команда готова к выходу в РПЛ?" Готова. Не опасаюсь ли я, что можем играть не в Новороссийске? Клуб и футболисты, мы все готовы к тому, чтобы подняться вверх. Был ли у меня диалог с президентом, генеральным директором, которые сказали: "Не переживайте, играйте, будет стадион"? Мы всегда на связи, обсуждаем. Конечно. Для "Черноморца" принципиально выйти в РПЛ со второго места, чтобы не играть стыки. Для нас с сентября месяца было принципиально догнать "Балтику"»,– подчеркнул главный тренер.

Сейчас «Черноморец» занимает третью строчку в таблице ФНЛ и находится в зоне стыковых матчей. Победную серию команды прервала нулевая ничья с лидером чемпионата «Балтикой». Еще один претендент на выход в РПЛ через стыки – «Сочи».

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что у «Черноморца» нет договоренностей о проведении матчей на стадионе «Фишт» в Сочи или на арене в Краснодаре.