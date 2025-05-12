В Новороссийске ночью обработают парки и скверы от вредных насекомых

Сегодня вечером с 22:00 до 6:00 13 мая в Новороссийске обработают парки и скверы от американской белой бабочки, тли и ясеневого пилильщика. Об этом сообщает МАУ «Парки Новороссийска».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обработка территорий запланирована в Пионерской роще, парках им. Ленина и Ленинского комсомола, а также в скверах им. Чайковского, Рыбнева и Карла Маркса. Во время обработки жителей Новороссийска просят не заходить на территорию без защитной экипировки.

Также нельзя выгуливать домашних животных и прикасаться к траве и земле. Парки Новороссийска будут безопасны для посещения спустя час после завершения обработки.

Алена Воробьева