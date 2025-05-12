В Новороссийске увеличат выплаты пострадавшим от ЧС

После массированной атаки беспилотников в Новороссийске решили увеличить выплаты материальной и финансовой помощи пострадавшим в результате ЧС муниципального характера. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Размер единовременной материальной помощи на человека подняли с 10 до 15 тыс. руб. Финансовую помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости увеличили с 50 до 75 тыс. руб. За полностью утраченное имущество первой необходимости теперь будут выплачивать 150 тыс. руб. (+50%).

Сумма единовременного пособия новороссийцам, получившим в результате ЧС легкий вред здоровью, увеличена с 200 до 300 тыс. руб., а сумму выплаты при получении вреда средней тяжести подняли с 400 до 600 тыс. руб. Кроме того, в Новороссийске увеличили размер пособия за каждого погибшего члена семьи с 1 до 1,5 млн руб.

«Предоставление гражданам материальной и финансовой помощи в связи с утратой ими имущества или получения вреда здоровью, а также смертью члена семьи осуществляется при введении режима чрезвычайной ситуации при одновременном выполнении определенных условий»,– рассказал мэр города.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске из-за атаки ВСУ повреждены более 190 квартир.