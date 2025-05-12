В Анапе водолазы собрали 71 мешок мазута за сутки

71 мешок с нефтепродуктами подняли водолазы за сутки со дна Черного моря в районе Анапы. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

«Водолазы МЧС России совершили за день 39 спусков и подняли со дна Черного моря 71 мешок с мазутом. Работы проходили в районе пляжа "Юбилейный"»,— говорится в сообщении.

По информации оперативного штаба Кубани, очистка морского дна от мазута проводится ежедневно. Ранее водолазы смогли поднять собрать 518 мешков нефтепродуктов в районе детского лагеря «Юбилейный». Всего в Анапе и Темрюкском районе со дна Черного моря было извлечено 643,3 тыс. кг песко-мазутной смеси.

Алена Воробьева