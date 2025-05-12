В Анапе зафиксировали снижение бронирований на уровне 60%

В Анапе зафиксировали спад бронирований на летние месяцы в диапазоне 30-60%. Аналогичные показатели в с. Дивноморское и Витязево. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Летние месяцы в отелях Кубани за последние две недели бронировались в среднем на 30-40% меньше, чем в то же время год назад. Рост показали Туапсе (+33%), Сириус (+27%), Ейск (+16%) и Адлер (+4%).

Спад бронирований зафиксировали в Анапе (30-60%), Сочи (20%) и Геленджике (17%). На фоне низкого спроса летние цены стабилизировались, показывая средний рост не более 7% (13-15 тыс. руб.). Согласно данным Travelline, основной поток отдыхающих Краснодарскому краю дают Москва, Санкт-Петербург, а также Московская, Ростовская, Воронежская и Нижегородская области.

Высокий спрос на лето зафиксировали в Крыму, где число бронирований выросло на 44% по сравнению с тем же периодом год назад. Интересом пользуются Коктебель (+100%), Евпатория (+76%), Ялта (+58%), Алушта (+45%), Судак (+43%) и Феодосия (+36%).

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Анапа сохранила турпоток на майские праздники на уровне прошлого года.