В Новороссийске не выдали ни одного разрешения на строительство в 2025 году

С начала 2025 года администрация Новороссийска не выдала ни одного разрешения на строительство жилья. Причиной стало отсутствие заявок от застройщиков по проектам, обеспеченными необходимыми техусловиями. Об этом изданию «Ведомости Юг» рассказали в департаменте архитектуры и градостроительства города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В декабре 2024 года в городе приняли решение остановить выдачу разрешений на строительство новых жилых комплексов без достаточных технических условий в части водоснабжения.

По данным администрации Новороссийска, с 2022 года в городе фактически выдавали разрешение только на проекты комплексного развития территорий. Перед выдачей документа в мэрии проверяли возможность обеспечения объекта инженерными коммуникациями по предоставленным техническим условиям. В частности, в период с января по апрель 2024 года в Новороссийске выдали только одно разрешение на строительство МКД в Южном внутригородском районе.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что спрос на недвижимость в Новороссийске находится в стазисе. За последний год средняя стоимость квадратного метра в городе увеличилась на 26%, достигнув 200,5 тыс. руб.