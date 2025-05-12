Аренда посуточного жилья в Новороссийске подорожала на 11%

Посуточная аренда жилья в Новороссийске подорожала на 11% до 3 тыс. руб. При этом во второй половине мая цены на 40% ниже, чем ожидается в июне, сообщили ТАСС аналитики сервиса «Суточно.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Средняя стоимость аренды жилья на курортах России во второй половине мая составляет 4,1 тыс. руб., обычно туристы бронируют жилье на пять суток и тратят около 20,7 тыс. руб.

В Геленджике цены на посуточную аренду жилья выросли на 15% до 4,2 тыс. руб., в Сочи – на 8% до 4,9 тыс. руб. Из всех курортов сильнее всего ставки увеличились в Зеленоградске (+22% до 5,5 тыс. руб.) и Светлогорске (+19% до 4,8 тыс. руб.).

«Во второй половине мая, если сравнивать с летом, еще довольно прохладно. С целью пляжного отдыха лучше ехать в июне. Но май отлично подходит для тех, кто хочет просто погулять, поездить на экскурсии, оздоровиться. В это время еще нет изматывающей жары, толп отдыхающих и цены намного ниже - в среднем на 40%»,– сообщил директор по маркетингу «Суточно.ру» Айрат Мусин.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что загрузка отелей Анапы достигла 50% на фоне экологической ЧС. Сейчас в городе работают 140 объектов размещения на 15,5 тыс. койко-мест.