В Анапе задержали туриста с татуировками с запрещенной символикой
Житель Краснодара был задержан полицейскими в Анапе после купания в бассейне из-за татуировок с запрещенной символикой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«В полицию города-курорта обратился один из постояльцев местного отеля, сообщивший, что в бассейне он заметил взрослого мужчину с татуировками, изображающими запрещенную символику. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли и задержали 41-летнего жителя Краснодара»,— говорится в сообщении.
В отношении отдыхающего полицейскими был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). По решению Анапского городского суда турист с запрещенными татуировками отправлен на трое суток под административный арест.