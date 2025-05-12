В Анапе задержали туриста с татуировками с запрещенной символикой

Житель Краснодара был задержан полицейскими в Анапе после купания в бассейне из-за татуировок с запрещенной символикой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В полицию города-курорта обратился один из постояльцев местного отеля, сообщивший, что в бассейне он заметил взрослого мужчину с татуировками, изображающими запрещенную символику. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли и задержали 41-летнего жителя Краснодара»,— говорится в сообщении.

В отношении отдыхающего полицейскими был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). По решению Анапского городского суда турист с запрещенными татуировками отправлен на трое суток под административный арест.

Алена Воробьева