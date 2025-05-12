В Новороссийске установят видеокамеры в магазинах из-за сбыта фальшивых купюр
Предприятия торговли в Новороссийске установят дополнительные камеры наблюдения за передачей кассирам банковских купюр. В городе участились случаи сбыта фальшивых денежных знаков, сообщили в пресс-службе мэрии.
Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ
Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Новороссийску напомнил представителям предприятий торговли, как бороться с фальшивомонетчиками. Для этого нужно вести журналы учета денежных купюр с фиксацией времени и даты получения банкнот, а также указанием серии и номера купюры.
В магазинах рекомендовано разместить дополнительные камеры видеонаблюдения для фиксации передачи купюр кассиру. Персонал должен получить инструктаж, как действовать в случае обнаружения подозрительной купюры.