Главные новости за неделю 5 — 11 мая. Кубань, Адыгея, Крым

9 мая в городах Краснодарского края состоялись праздничные мероприятия по случаю Дня Победы. Парад в этом году прошел только в Новороссийске, зрителей на него не пустили.

Казаки Краснодара и Кубани прошли в составе парадного расчета по Красной площади. Делегацию возглавил войсковой атаман Александр Власов.

Вице-мэр Сочи Галина Москалева покинула свою должность по собственному желанию. Исполнять обязанности экс-чиновницы будет первый заместитель главы муниципалитета Сергей Коновалов.

Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе проверки по факту инцидента с применением насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов в Адыгее.

Прокуратура Краснодарского края добилась восстановления прав супруги участника специальной военной операции, столкнувшейся с бездействием судебных приставов.

В Сочи перед судом предстанет владелец двух хаски, напавших на ребенка. Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Прокуратура организовала проверку по факту аварии автомобиля с поездом на Кубани.

Южное межрегиональное управление Росприроднадзора возбудило административное дело в отношении ООО «Терра-Н», владельца новороссийского полигона ТКО, где в марте 2025 года произошел пожар. Компанию обвиняют в несоблюдении экологических требований при обращении с отходами (ч. 5 ст. 8.2 КоАП РФ).

В Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края ограничили доступ к 150 пляжам, пострадавшим от разлива мазута. На территориях установили знаки «Купание запрещено» и информационные баннеры «Аварийно-восстановительные работы».

В Крыму и Севастополе в 2024 году аптеки продали лекарств на 22,6 млрд руб.

Проезд в муниципальном транспорте Краснодара подорожает до 55 руб. Повышение не затронет трамвайные маршруты города.

На Кубани продуктовый набор для окрошки подорожал на 17%.