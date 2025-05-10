На Кубани продуктовый набор для окрошки вырос в цене на 17%

В Краснодарском крае средняя цена набора продуктов для окрошки на квасе в апреле 2025 года достигла 1 тыс. рублей, что на 17% больше показателей прошлого года. Об этом пишет «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Течинский, Коммерсантъ Фото: Александр Течинский, Коммерсантъ

Набор для окрошки включает в себя картофель, квас, вареную колбасу, зеленый лук, огурцы, редис, сметану, укроп и куриные яйца.

Если учитывать вес ингредиентов по традиционному «советскому» рецепту на четыре порции, то расходы в регионе составляют 642 рубля, что на 14% выше показателя апреля 2024 года, приводят пример аналитики.

В целом по России средняя цена набора для окрошки на квасе составляет 1,2 тыс. рублей, что на 15% больше, чем в прошлом году. «Индекс окрошки» также вырос на 14% до 718 рублей. Аналитики отмечают, что на удорожание блюда повлиял рост цен на картофель, редис, квас и зелень.

Андрей Николаев