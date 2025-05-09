Глава СКР потребовал доклад после угроз в отношении сотрудников ГИБДД в Адыгее

Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе проверки по факту инцидента с применением насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов в Адыгее. Поводом для разбирательства стало появление в сети видеозаписи, на которой мужчина, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляет сотрудников ГИБДД и высказывает в их адрес угрозы в момент исполнения ими служебных обязанностей, сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверку проводит следственное управление СКР по Республике Адыгея. Глава ведомства ждет доклад о предварительных результатах и установленных обстоятельствах происшествия.

Вячеслав Рыжков