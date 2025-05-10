В Крыму и Севастополе в 2024 году аптеки продали лекарств на 22,6 млрд рублей

В Крымском федеральном округе аптечные продажи лекарств в 2024 году в денежном выражении выросли на 13,1%, превысив 22,6 млрд руб., а в натуральном сократились на 1,5% — до 62,7 млн упаковок. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили в аналитическом агентстве DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Севастополе, по данным аналитиков, аптеки в прошлом году реализовали 12,7 млн (+2,8% к 2023 году) упаковок лекарственных препаратов на сумму 4,9 млрд руб. (+18,1%). В Крыму объемы аптечных продаж в натуральном выражении сократились на 2,6%. В республике продали около 50 млн упаковок лекарственных препаратов на 17,8 млрд руб.

В общем объеме фармацевтического рынка Крымского федерального округа на долю аптечных продаж пришлось 86,6% в упаковках и 68,2% в деньгах. С учетом госзакупок объем фармрынка полуострова в 2024 году составил 27,8 млрд руб. (21,8 млрд руб. — Крым и 6 млрд руб. — Севастополь). На долю импортных лекарств пришлось 31,9% в упаковках (по отношению к 2023 году объем не изменился) и 54,7% в деньгах (+1,4% в сравнении с предшествующим годом).

По данным на декабрь 2024 года, в Крыму работало 1260 аптек (на 5,4% или 64 пункта продаж больше, чем в 2023 году), а в Севастополе — 295 (на 5,7% или 16 пунктов больше, чем годом ранее).

По количеству аптек в Крыму в топ-5, по данным экспертов DSM Group, вошли компании «Апрель» (Краснодар) — 212 пунктов (+36 в сравнении с 2023 годом), «Гран» (Симферополь) — 139 (+13), «Ригла» (Москва) — (+4), «Крым-Фармация» — 83 (-5), «Форте-А» (Симферополь) — 70 (+6).

В Севастополе больше всего точек продаж у компаний «Апрель» — 53 (+7), «Гран» — 36 (+2), «Ригла» — 33 (+2), «Авик» (Севастополь) — 31 (+3), «Лаки Фарма» — 26 (+13).

Как ранее писал «Ъ-Кубань», объем фармацевтического рынка в Южном федеральном округе (ЮФО) в 2024 году превысил 202 млрд руб. Рост оборотов эксперты связывают в том числе с удорожанием лекарств и медизделий. Одной из главных проблем, по словам участников рынка, остается высокая импортозависимость. На препараты зарубежного производства в общем объеме фармрынка ЮФО приходится свыше 50% в деньгах и 30% в упаковках.

Маргарита Синкевич