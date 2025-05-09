Кубанские казаки прошли в составе парадного расчета по Красной площади

Казаки Краснодара и Кубани прошли в составе парадного расчета по Красной площади. Делегацию возглавил войсковой атаман Александр Власов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Первый канал Фото: Первый канал

«Гордость берет за земляков. И радостно, что страна помнит подвиг 600 тысяч казаков, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны!», – написал в своем Telegram-канале глава Краснодара Евгений Наумов.

Жителей Кубани с Днем Победы также поздравил губернатор Вениамин Кондратьев. С утра 9 мая глава региона находится в Новороссийске, где парад прошел без зрителей.

Вячеслав Рыжков