Росприроднадзор подал в суд из-за возгорания свалки в Новороссийске

Южное межрегиональное управление Росприроднадзора возбудило административное дело в отношении ООО «Терра-Н» после проверки мартовского пожара на мусорном полигоне в Новороссийске. Компанию обвиняют в нарушении ч. 5 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдении экологических требований при обращении с отходами), пишет «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на ведомство.

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Ранее предприятие уже штрафовали на 500 тыс. руб. по аналогичному нарушению. Материалы нового дела направлены в Приморский районный суд Новороссийска.

Во время возгорания специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений обнаружили следы фильтрата в лесу рядом с полигоном, ручье Безымянном и реке Озерейка. После завершения расчета экологического ущерба документы передадут в прокуратуру.

В 2024 году после предыдущего пожара к ООО «Терра-Н» был подан иск о возмещении вреда окружающей среде на сумму 7,2 млн руб. При этом чистая прибыль компании за 2024 год составила 145,9 млн руб. Рассмотрение этого дела Арбитражным судом Краснодарского края отложено до 5 июня 2025 года.

Проектная вместимость полигона твердых коммунальных отходов в урочище Щелбы под Новороссийском исчерпана еще в 2023 году. Росприроднадзор направлял уведомления о необходимости вывода объекта из эксплуатации как владельцу полигона, так и краевому Министерству ТЭК и ЖКХ.

«Объект размещения твердых коммунальных отходов подлежит выводу из эксплуатации после заполнения до проектной вместимости», – подчеркнула заместитель руководителя Южного межрегионального управления Росприроднадзора Елена Лапина.

После ликвидации пожара работу свалки планируют продлить еще на два года. ООО «Терра-Н» объявило тендер на реконструкцию полигона стоимостью 1,1 млрд руб., согласно информации на портале Госзакупок.

Алина Зорина