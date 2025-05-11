Прокуратура организовала проверку по факту аварии автомобиля с поездом на Кубани

Южной транспортной прокуратурой организована проверка по факту столкновения автомобиля с пассажирским поездом в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

«Краснодарской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. На место происшествия выехал заместитель Краснодарского транспортного прокурора. Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются»,— говорится в сообщении.

ДТП со смертельным исходом произошло накануне, 10 мая, на железнодорожном переезде перегона станций Варилка — Васюринская. Автомобиль ВАЗ-2109 столкнулся с поездом Краснодар — Кисловодск. Водитель погиб на месте происшествия.

Алена Воробьева