В Анапе и Темрюкском районе запретили купание на 150 пляжах
В Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края ограничили доступ к 150 пляжам, пострадавшим от разлива мазута. На территориях установили знаки «Купание запрещено» и информационные баннеры «Аварийно-восстановительные работы», сообщает оперативный штаб региона.
Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края
Ограничения затронули 141 пляж в Анапе и девять территорий в Темрюкском районе. В связи с проведением механизированных очистительных работ на этих участках полностью запрещен проезд на любом транспорте.
Запретительные меры будут действовать до полного завершения очистки и приведения территорий в соответствие с санитарными нормами. Каждый пляж сможет возобновить работу только после получения официального допуска от Роспотребнадзора.