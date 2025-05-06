В Анапе и Темрюкском районе запретили купание на 150 пляжах

В Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края ограничили доступ к 150 пляжам, пострадавшим от разлива мазута. На территориях установили знаки «Купание запрещено» и информационные баннеры «Аварийно-восстановительные работы», сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

Ограничения затронули 141 пляж в Анапе и девять территорий в Темрюкском районе. В связи с проведением механизированных очистительных работ на этих участках полностью запрещен проезд на любом транспорте.

Запретительные меры будут действовать до полного завершения очистки и приведения территорий в соответствие с санитарными нормами. Каждый пляж сможет возобновить работу только после получения официального допуска от Роспотребнадзора.

Алина Зорина