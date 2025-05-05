В Сочи перед судом предстанет владелец двух хаски, напавших на ребенка

Следственный отдел по Адлерскому району Сочи завершил расследование уголовного дела в отношении 48-летнего владельца собак, напавших на ребенка. Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, инцидент произошел утром 26 февраля 2025 года в СНТ «Авиатор» Адлерского района. Две домашние собаки породы хаски, которых обвиняемый длительное время не кормил, сорвались с цепи и выбежали на улицу. Животные набросились на проходившего мимо 9-летнего мальчика.

Очевидцы происшествия отогнали собак от ребенка и оповестили его родителей. В результате нападения пострадавший получил множественные укушено-рваные раны лица и тела, квалифицированные медицинскими экспертами как тяжкий вред здоровью.

В ходе расследования владелец собак полностью признал свою вину. Собранные доказательства признаны достаточными, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что девятилетнему ребенку, пострадавшему в результате нападения двух собак в Сочи, сняли швы после очередной пластической операции. По словам отца мальчика Валентина Королева, восстановление проходит без осложнений, общее состояние оценивается как стабильное.

Анна Гречко