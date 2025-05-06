Главные новости за 6 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Минтранс проверил флот после ЧС с разливом мазута в Черном море. В ходе инспекции более 1,3 тыс. судов выявлены нарушения на 230 танкерах.

Кубанское УФАС не выявило нарушений при росте цен на продукты в 2024 году. Рынок розничной торговли продовольствия в регионе характеризуется как конкурентный.

Владелец «Волгонефти-239» оспорит права властей Крыма на подъем части судна. Предварительное судебное заседание назначено на 29 мая.

На Кубани выявили махинации в реализации улучшений очистных сооружений. По факту хищения бюджетных средств, выделенных на проектирование, арестован бывший гендиректор компании-подрядчика Альфред Галиев.

В Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края ограничили доступ к 150 пляжам, пострадавшим от разлива мазута. На территориях установили знаки «Купание запрещено» и информационные баннеры «Аварийно-восстановительные работы».

В Краснодар доставили Огонь Памяти, зажженный у Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Пламя стало частью всероссийской акции, охватившей 21 страну и 132 города России.

«Квадрат» в апартаментах в Сочи подорожал в среднем до 1 млн рублей. В Анапе, Ялте и Алуште средняя цена составляет порядка 370 тыс. руб. за кв. м, в Евпатории — около 350 тыс. руб.

Промышленные предприятия Краснодарского края за первый квартал 2025 года реализовали продукцию на сумму свыше 135,3 млрд руб. По данным Краснодарстата, это на 3,3% превышает показатели аналогичного периода 2024 года.

В Севастополе поврежден объект археологического наследия VIII–X веков. УФСБ по Крыму возбудило уголовное дело в отношении жителя Челябинска.

В Краснодарском крае на развитие здравоохранения в 2025 году направят 191 млрд руб., из которых 95 млрд руб. составят средства краевого бюджета.