В Севастополе поврежден объект археологического наследия VIII–X веков

УФСБ по Крыму возбудило уголовное дело в отношении жителя Челябинска из-за повреждения объекта культурного наследия в севастопольском поселке Любимовка. Об этом сегодня, 6 мая, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Установлено, что житель Челябинска, 1969 г.р., приобрел право собственности на земельный участок, частично расположенный в границах территории объекта археологического наследия "Поселение "Василядя Балка" в п. Любимовка (VIII–X вв). Будучи уведомленным управлением охраны объектов культурного наследия города Севастополя и достоверно зная о необходимости проведения историко-культурной экспертизы на участке, собственник производил земляные и строительные работы без выполнения требований по обеспечению сохранности ОКН. В результате закладки фундамента капитального строения был разрушен культурный слой памятника археологии»,— сообщают в УФСБ РФ по Крыму и Севастополю

В ходе строительных работ был поврежден культурный слой памятника, что привело к ущербу в 960 тыс. руб. Власти возбудили уголовное дело против владельца участка по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса РФ. Эта статья предусматривает ответственность за повреждение объектов археологического наследия. Владелец участка, если будет признан виновным, может получить до шести лет лишения свободы.

Поселение «Балка Василядя» датируется в пределах VIII–X вв., расположено на Северной стороне г. Севастополь в долине Алькадар у западных отрогов Мекензиевых гор на пологом юго-восточном склоне одноименной балки, давшей название памятнику.

Богдан Кобец