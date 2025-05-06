На Кубани направят 191 млрд рублей на здравоохранение в 2025 году

В Краснодарском крае на развитие здравоохранения в 2025 году направят 191 млрд руб., из которых 95 млрд руб. составят средства краевого бюджета. Об этом сообщает пресс-служба администрация региона по итогам встречи главы Кубани Вениамина Кондратьева с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Филлипова Фото: Telegram-канал Евгения Филлипова

Господин Кондратьев отметил, что за последнее десятилетие финансирование медицинской отрасли увеличилось в три раза. С 2015 года на Кубани возвели более 260 объектов здравоохранения, включая 91 фельдшерско-акушерский пункт и свыше 150 офисов врачей общей практики.

По данным на 6 мая, в регионе на разных этапах сооружения находятся 52 объекта здравоохранения, в том числе 22 фельдшерско-акушерских пункта и 12 офисов врачей общей практики. Близятся к завершению строительство акушерско-гинекологического корпуса в Кореновске, перинатального центра в Сочи, лечебно-диагностического корпуса Детской краевой больницы и первого этапа второй очереди реконструкции Краевой клинической больницы №1 им. Очаповского.

Всего в крае планируется капитально отремонтировать почти 300 учреждений, включая районные поликлиники, больницы и диспансеры. Кондратьев также сообщил, что в 2026 году предполагается открытие центра медицинской реабилитации на 450 мест.

Для решения проблемы дефицита медицинских работников в регионе применяются различные меры поддержки. По федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» за десять лет на Кубань переехали 3,1 тыс. специалистов. За счет регионального бюджета для врачей приобрели 350 служебных квартир. С 2022 года 400 медработников получили краевую выплату в размере 1 миллиона рублей на первоначальный взнос по ипотеке. С 2024 года водители скорой помощи могут получать дополнительную ежемесячную выплату в 5 тыс. руб.

В медицинских колледжах края увеличили количество бюджетных мест. Несмотря на принимаемые меры, по данным на март 2025 года, нехватка работников в медицинской отрасли Краснодарского края составила 5,4 тыс. человек, что соответствует уровню 2024 года. В министерстве здравоохранения региона отметили, что наиболее востребованы врачи общей практики, участковые педиатры, а также медицинские сестры, фельдшеры, акушерки и лаборанты.

Анна Гречко