На Кубани выявили махинации в реализации улучшений очистных сооружений

Сотрудники ФСБ и МВД выявили махинации при реализации проекта модернизации очистных сооружений канализации курортов Краснодарского края. По факту хищения бюджетных средств, выделенных на проектирование, арестован бывший гендиректор компании-подрядчика Альфред Галиев, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере расследуется следователями ГСУ ГУ МВД по Москве при оперативном сопровождении ФСБ России. Сумма похищенных средств превышает 32 млн руб. Часть этих денег, согласно материалам следствия, была потрачена фигурантом на реконструкцию могилы и памятника поэту Гавриилу Державину под Великим Новгородом.

На модернизацию очистных сооружений Краснодарского края было выделено 66,2 млрд руб. за счет инфраструктурного бюджетного кредита. В рамках программы "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Краснодарского края" в октябре 2022 года заключили 17 контрактов между краевыми муниципалитетами и ФАУ "РосКапСтрой" Минстроя.

По версии следствия, в декабре 2022 года Альфред Галиев с помощью двух бывших подчиненных создал ООО "Проект-строй". Работы по сбору исходных данных по объектам края стоимостью 32 млн руб. были проведены в «РКС-Чистые воды», а по бумагам — в «Проект-строе», куда и были перечислены средства.

Заявление на Альфреда Галиева написал новый гендиректор "РКС-Чистые воды" Максим Крюков. Тверской районный суд Москвы недавно продлил Альфреду Галиеву срок ареста.

Сейчас ФСБ продолжает проверку проектов, связанных с модернизацией очистных сооружений Кубани. Сотрудников спецслужбы интересуют формирование и возможное завышение цен как на работы, так и на оборудование, а также решения руководителей, в том числе курирующих данное направление из Минстроя.