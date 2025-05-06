Кубанское УФАС не выявило нарушений при росте цен на продукты в 2024 году

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Краснодарскому краю по итогам рассмотрения 28 заявлений о росте цен, поступивших в 2024 году, не обнаружило признаков нарушения антимонопольного законодательства. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ведомства.

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Из общего числа обращений 19 касались удорожания продуктов питания. По результатам проверок антимонопольный орган установил, что рынок розничной торговли продовольствия в регионе характеризуется как конкурентный. Доминирующих предприятий не выявлено.

Ранее, в декабре 2024 года, ведомство предупредило торговые сети о недопустимости необоснованного повышения цен перед новогодними праздниками. Краевое УФАС также заявляло о готовности принимать меры реагирования при выявлении недобросовестных действий со стороны торговых организаций.

В апреле 2025 года антимонопольный орган совместно с прокуратурой провел рабочую встречу с участниками рынка. По информации пресс-службы управления, на совещании обсуждались вопросы стабилизации цен на социально значимые продукты.

Нурий Бзасежев