«Квадрат» в апартаментах в Сочи подорожал в среднем до 1 млн рублей

Рост интереса к апартаментной недвижимости на черноморском побережье Краснодарского края и Крыма продолжает подталкивать цены вверх: по данным консалтинговой компании Macon, средняя стоимость квадратного метра апартаментов в Сочи достигла 1 млн руб. Это максимальный показатель среди курортных городов региона, пишет «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Анапе, Ялте и Алуште средняя цена составляет порядка 370 тыс. руб. за кв. м, в Евпатории — около 350 тыс. руб. В компании отмечают, что спрос на сервисные апартаменты в Сочи в 2024 году вырос на 11,6% по сравнению с предыдущим годом, что отразилось и на динамике цен — в первом квартале 2025 года они прибавили 5% к аналогичному периоду прошлого года.

Как сообщают в группе «Мантера», основной спрос на курортную недвижимость формируют частные покупатели: 61% из них — мужчины, преимущественно семейные, 85% имеют детей. При этом 65% приобретают апартаменты для личного проживания, 35% — с инвестиционными целями. Около 80% сделок совершаются в интересах самих покупателей, а 20% — в пользу детей или с расчетом на передачу по наследству.

По информации ЖИЦ «Каян», на побережье Азовского моря апартаменты в Приморско-Ахтарске или Голубицкой стартуют от 4,3 млн руб. В Анапе цена варьируется от 8 до 14 млн руб., в Сочи — от 19 млн руб. В агентстве отмечают, что интерес девелоперов к сегменту апартаментов обусловлен более высокой доходностью по сравнению с многоквартирными жилыми домами. Кроме того, проекты эволюционируют в сторону гостиничных кластеров, строящихся с участием отельных операторов, что делает модель более прозрачной для инвесторов.

Вячеслав Рыжков