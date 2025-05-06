Минтранс проверил флот после ЧС с разливом мазута в Черном море

Министр транспорта России Роман Старовойт сообщил РИА Новости о результатах проверки танкерного флота, проведенной по поручению президента Владимира Путина после столкновения судов в Керченском проливе. Проверка выявила ряд нарушений в работе танкеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Господин Старовойт уточнил, что в скором времени будут приняты меры для устранения недостатков и предотвращения подобных ситуаций. Он подчеркнул, что безопасность морских перевозок — приоритет для правительства. Необходимые шаги предпримут для повышения уровня контроля и надзора за танкерным флотом.

В ходе инспекции более 1,3 тыс. судов выявлены нарушения на 230 танкерах. Владельцам даны сроки для устранения недостатков. Особое внимание уделено танкерам грузоподъемностью свыше 5 тыс. т — проверки должны завершиться до августа. В результате проверки по предотвращению и ликвидации нефтяных загрязнений принято 29 решений о приостановке и аннулировании лицензий.

В декабре 2024 года в Керченском проливе произошла авария с двумя танкерами, перевозившими мазут — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Это привело к крупному разливу топлива.

Инцидент был признан чрезвычайной ситуацией федерального уровня. В феврале 2025 года президент России Владимир Путин поручил правительству и Генеральной прокуратуре оценить техническое состояние танкерного флота и провести анализ нормативных актов, регулирующих транспортировку нефти.

Богдан Кобец