В Краснодар доставили Огонь Памяти из Москвы

В Краснодар доставили Огонь Памяти, зажженный у Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Пламя стало частью всероссийской акции, охватившей 21 страну и 132 города России, сообщает в своем Telegram-канале глава краевой столицы Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Наумова Фото: Telegram-канал Евгения Наумова

На главной площади города руководитель регионального исполкома Народного фронта Федор Геращенко передал огонь представителям всех 44 муниципалитетов Кубани. Частицу пламени направят в штаб Поста №1, а затем распространят по городам и станицам региона.

«Огонь Памяти — это важный символ уважения к подвигу защитников Отечества и напоминание о цене Великой Победы. Пусть огонь горит для победителей и для Победы! Вечная память героям!» — написал господин Наумов.

В центре Краснодара перекрывали движение в связи с проведением акции. Открыть проезды планировали к 14:00 текущего дня.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проведут более 200 праздничных мероприятий. События организуют в локальном формате с усиленными мерами безопасности.

Анна Гречко