Владелец «Волгонефти-239» оспорит права властей Крыма на подъем части судна

Компания-судовладелец «Волгатранснефть» оспорит в арбитражном суде Краснодарского края требование и. о. капитана морского порта Кавказ о передаче работ по подъему носовой части потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» властям Республики Крым. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на определения арбитражного суда региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Предварительное судебное заседание назначено на 29 мая. В качестве ответчиков выступают ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря» и и. о. капитана морского порта Кавказ Евгений Скорченко. К делу также привлечены Совет министров Республики Крым, ФГУП «Росморпорт», Минприроды России и Росприроднадзор.

В марте 2025 года «Волгатранснефть» уже сообщала о планах самостоятельно поднять носовую часть затонувшего судна. По данным компании, в середине апреля подрядчик приступил к работам, стоимость которых превысит 240 млн руб. и будет оплачена из собственных средств судовладельца.

Ранее «Волгатранснефть» завершила работы по удалению кормовой части танкера, включая откачку и утилизацию нефтепродуктов и корпуса. Региональный оперативный штаб подтвердил завершение этих работ 8 марта. Затраты на утилизацию кормовой части составили более 60 млн руб.

Согласно оспариваемому требованию, правительство Республики Крым определено как исполнитель работ по подъему носовой части «Волгонефти-239», затонувшей в районе мыса Такиль. Документация на проведение этих работ должна быть разработана до 24 декабря 2025 года, а сами работы необходимо завершить к 24 июня 2026 года.

Алина Зорина