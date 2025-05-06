Главные новости за 6 мая. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Тамбов

Курские власти сообщили об отражении пяти попыток вторжения ВСУ.

Участок федеральной трассы в Курской области обновит местная «Терра» за 1,9 млрд.

Воронежский Борисоглебск возглавил Александр Леонов.

Аэропорт в Тамбове временно закрыли.

Липецкий производитель гофркартона получил иски на 460 млн рублей.

За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области почти 400 боеприпасов.

Двое жителей Глушковского района Курской области ранены из-за атак ВСУ.

Частные дома и «Газель» повреждены из-за падения БПЛА в Воронежской области.

Глава Глушковского района Курской области сообщил об эвакуации мирных жителей.

Двое подростков пострадали при ударе ВСУ по курскому Рыльску.