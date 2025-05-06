Воронежский Борисоглебск возглавил Александр Леонов

Депутаты Борисоглебской городской думы большинством голосов избрали главой горокруга Александра Леонова. С ним будет подписан контракт на два года — срок полномочий гордумы нынешнего созыва. Об этом сообщили в администрации округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Леонов

Фото: Правительство Воронежской области Александр Леонов

Фото: Правительство Воронежской области

Обязанности руководителя муниципалитета Александр Леонов исполняет с 19 февраля, были досрочно прекращены полномочия предыдущего главы Андрея Пищугина.

О предстоящей отставке господина Пищугина в облправительстве сообщили в декабре прошлого года. За день до этого депутат местной гордумы Вячеслав Владимиров рассказал о проведении оперативных мероприятий в администрации. Официально следственные органы о них не сообщали.

Александру Леонову 48 лет. Он родился в крымском Симферополе. В 1999 году окончил Острогожское медицинское училище, в 2007-м — Белгородский университет потребительской кооперации, экономики и права, в 2020-м — Российский экономический университет имени Плеханова. С октября 2015 года по июль 2018-го работал зампредседателя совета народных депутатов Подгоренского района. Затем был главой Поворинского района, покинул пост в середине февраля 2025 года.

Обязанности руководителя администрации Поворинского района исполнял Артем Зимоглядов. 30 апреля местный совет народных депутатов утвердил его в должности.

Юрий Голубь