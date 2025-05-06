Частные дома и «Газель» повреждены из-за падения БПЛА в Воронежской области

Ночью как минимум в шести муниципалитетах Воронежской области обнаружили и уничтожили «около 20 беспилотников». В результате никто не пострадал, однако зафиксированы ряд разрушений и пожар. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

При падении обломков сбитых дронов «в городе и на юге региона» были повреждены кровля и хозпостройки двух частных домов, остекление «Газели», несколько окон в нежилом здании. Также в местном парке произошло возгорание на детской площадке.

«На всех объектах уже работают оперативные службы. В максимально возможные сроки приступим к восстановлению поврежденного имущества. Крупных повреждений на земле нет»,— добавил глава региона.

По данным Минобороны, с 21:00 5 мая до 4:00 6 мая над Россией уничтожили 105 БПЛА, в том числе 31 над Черноземьем. 22 беспилотника ликвидировали над Воронежской областью, шесть — над Белгородской, два — над Липецкой, один — над Курской. Власти остальных регионов отдельно не комментировали атаки, во всех из них объявлялась опасность удара дронов.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова