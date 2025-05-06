Липецкий производитель гофркартона получил иски на 460 млн рублей

С начала года юрлица липецкого производителя гофрокартона ООО «Элекс +» и ООО «Элекс плюс», которыми в равных долях владеют Оксана Борисова и Сергей Орел, получили пять исков с требованиями на 459,2 млн руб. в сумме. Самый крупный из них еще не принят к производству, самый скромный — удовлетворен. Это следует из картотеки арбитражных дел.

ООО «Липецкий завод тепличных конструкций» (контролируется ООО «Созвездие» липецких бизнесменов Эдуарда Андрусенко и Ивана Севастьянова) обратилось с исками к ООО «Элекс +» на 390,6 млн руб. (один на 98,2 млн, второй — на 292,4 млн). Суть требований не раскрывается, заявления пока не приняты к производству.

ООО «РВК-Липецк» (структура ГК «Росводоканал»), московское ООО «Феникс» Виталия Августа и Алексея Курносова и «Липецкий завод тепличных конструкций» подали иски к ООО «Элекс плюс» на 68,5 млн руб. в сумме. Большую часть суммы потребовал завод тепличных конструкций — 68,4 млн руб. Суть требований предприятия не раскрывается, иск пока не принят к производству. «Феникс» заявил о задолженности за перевозку груза, «РВК-Липецк» — по договору холодного водоснабжения и водоотведения. Иск структуры «Росводоканала» на 14,2 тыс. руб. удовлетворен, заявление «Феникса» о взыскании 96,1 тыс. руб. принято к производству.

В феврале ПАО «Сбербанк» потребовало банкротства «Элекс плюс» из-за долга на 112,3 млн руб. Арбитражный суд Липецкой области наложил арест на средства ответчика в аналогичном размере. Согласно картотеке арбитражных дел, ближайшее заседание назначено на 29 мая.

Алина Морозова