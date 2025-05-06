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Аэропорт в Тамбове временно закрыли

Росавиация приостановила работу единственного работающего аэропорта в Черноземье — расположенного в Тамбове. Об этом сообщил представитель ведомства в 17:20.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что аэропорт не может ни принимать, ни выпускать воздушные судна. Срок действия ограничений не уточняется.

Как возобновил работу аэропорт в Тамбове

Также Росавиация временно закрыла аэропорты в Калуге, Ярославле, Нижнем Новгороде, московский аэропорт Жуковский.

По данным Минобороны, с 9:30 до 13:10 сегодня дежурные средства ПВО сбили над Россией 25 беспилотников, в том числе 15 над Орловской областью, семь — над Курской. После этого власти Курской и Липецкой областей объявляли угрозу атаки БПЛА, сейчас она отменена.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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